Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler
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Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler

26.09.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:30

Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler Kayseri'de çatıya çıkan şahsı izlemek için toplanan vatandaşlardan 2 kişiye, maske takmadıkları için para cezası kesildi.

Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler

KAYSERİ - Kayseri'de çatıya çıkan şahsı izlemek için toplanan vatandaşlardan 2 kişiye, maske takmadıkları için para cezası kesildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesinde ailesi ile sorunları olan genç kız çatıya çıktı. Mahalle sakinleri genç kızı izlemek için kalabalık oluştururken, polis ekipleri de araçlardan sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Ekiplerin bütün uyarılarına rağmen kalabalık içerisinde maske takmayan iki vatandaşa da para cezası kesildi.

Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler
Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler
Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler
Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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