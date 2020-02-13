Çatıya çıkan şahıs intihardan vazgeçirildi

13.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:02

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Olay, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ş.M. bunalıma girip Kdz. Ereğli Belediyesi karşısında bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 katlı binanın önüne şişme branda açtı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ve Kültür Müdürü Muhammet Ali Ateş, Ş.M.'nin yanına çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra intihardan vazgeçirilen Ş.M. olay yerine çağrılan ambulansa alınarak sağlık kontrolü için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA