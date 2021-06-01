Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
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Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren bir kadın, evin çatısına çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren bir kadın, evin çatısına çıktı. Polis ve vatandaşların çabaları sonucu genç kadın aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Turan mahallesinde yaşayan C.B., girdiği bunalım sonucu bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları görüşmeler sonucu C.B.'yi ikna ederek çatıdan indirdi. C.B, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. - ÇORUM

Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi
Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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