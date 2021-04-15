Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı
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Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri, çatıda bulunan çantada 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri, çatıda bulunan çantada 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde tespit edilen bir ikamette operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada ikametin müştemilatının çatı kısmında siyah renkli spor çanta içerisinde, Şeffaf vakumlu poşetler halinde 2 kilogram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili A.Ş ve N.V. yakalanırken, firari M.V.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı
Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı
Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı
Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı
Çatıya atılan çantadan 2 kilo bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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