Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Ukrayna makamları savaşın şiddetli yaşandığı Harkov'da çatışmaların yerleşim yerlerine ulaştığını ifade ederek kentin bombardıman altında olduğunu belirtti. Yetkililer, dün Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus helikopteri olduğunu belirttikleri enkaz görüntüsünü paylaştı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler