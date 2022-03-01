Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri - Haberler

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Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna makamları savaşın şiddetli yaşandığı Harkov'da çatışmaların yerleşim yerlerine ulaştığını ifade ederek kentin bombardıman altında olduğunu belirtti.

Ukrayna makamları savaşın şiddetli yaşandığı Harkov'da çatışmaların yerleşim yerlerine ulaştığını ifade ederek kentin bombardıman altında olduğunu belirtti. Yetkililer, dün Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus helikopteri olduğunu belirttikleri enkaz görüntüsünü paylaştı.


Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan yıkım görüntüleri

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler

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