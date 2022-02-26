Çatışmaların 3'üncü gününde Kiev'de bir apartman isabet aldı

Ukrayna acil durum ekipleri, başkent Kiev ve çatışmaların yoğun yaşandığı kuzey ve kuzey doğu kentlerindeki yıkım görüntülerini paylaştı. Kiev'de çok katlı bir apartmana füze isabet etti. Yetkililer, ölü veya yaralılar hakkında henüz bilgi vermedi.

Kiev'deki bu sabah gerçekleşen füze saldırısında isabet alan apartmanın, iki okulun ortasında bulunduğu ifade edildi.