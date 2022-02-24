Çatışmalardan uzak Lviv kentinde vatandaşların paniği

Ukrayna'nın batısında bulunan ve nüfus açısından en büyük kentlerinden biri olan Lviv'de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.