Çatışmalarda Yaralanan 8 Öso ile 2 Türk Askeri Kilis'e Getirildi
- Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO ile 2 Türk askeri Kilis'e getirildiKİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO ile 2 Türk askeri Kilis'e getirildi
KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zeytin Dalı Hareketi Afrın kırsalında sürerken, PKK/PYD terör örgütü ile çıkan çatışmalarda yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan 10 asker Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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