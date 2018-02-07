- Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO ile 2 Türk askeri Kilis'e getirildi

KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeytin Dalı Hareketi Afrın kırsalında sürerken, PKK/PYD terör örgütü ile çıkan çatışmalarda yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan 10 asker Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.