Çatışmalarda Yaralanan 8 Öso ile 2 Türk Askeri Kilis'e Getirildi
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Çatışmalarda Yaralanan 8 Öso ile 2 Türk Askeri Kilis'e Getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çatışmalarda Yaralanan 8 Öso ile 2 Türk Askeri Kilis'e Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeytin Dalı Harekatı Afrin kırsalında sürerken, PKK/PYD terör örgütü ile çıkan çatışmalarda yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

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