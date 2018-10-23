Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Yanılmaz Mahallesi'nde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun olduğu istihbaratı üzerine başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden 1'i, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yaralı askerin tedavisi de sürerken, bölgede operasyon devam ediyor.