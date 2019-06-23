Çatışmada yakalanan çete mensupları insafa geldi: "Zararı karşılamak istiyoruz"

Parayı çaldığını itiraf eden Azer M'nin ifadesinde "Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dediği öğrenildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı parayı çalıp kaçtıktan sonra çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Onikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.'nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira para bulunan poşeti çaldıktan Sivas'ın Kangal ilçesine seyir halindeyken durdurulan ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanırken, ikisi kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş'a getirildi.

Azer M., (18), Seyhan M. ve Leyla B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Azer M. araç içerisinden parayı alıp kaçtıklarını ve Sivas'ın Kangal ilçesinde polisle çatışma sonrası yakalandığını söyledi. Azer M'nin ifadesinde, "Kahramanmaraş'ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşet ile aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek yolunda bir apartmanın bahçesine girdi, biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehri çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamızla yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sivas'ın Kangal ilçesinde polis peşimize düştü ve kaçmaya başladık. Polis yolu tırlarla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım ve sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA