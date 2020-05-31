Çatışmada seken kurşun araçta isabet etmişti... Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi
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Çatışmada seken kurşun araçta isabet etmişti... Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Çatışmada seken kurşun araçta isabet etmişti.

31.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:35

Çatışmada seken kurşun araçta isabet etmişti... Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin'de hasımların silahlı kavgasında park halindeki otomobilde oturan 55 yaşındaki kadın mermilerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde hasımların silahlı kavgasında öldürülen kadının 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen çatışmada, A.C.E.'nin kullandığı plakasız motosikletin arkasında oturan A.Ö., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan karşılaştıkları B.Ş.'ye tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Ayağından yaralanan B.Ş. ise yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan çatışmada seken kurşun büyük bir tesadüf eseri park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturmakta olan Sevilay Alkaç adlı kadının göğsüne isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağından vurularak yaralanan B.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.

Olay sonrası kaçan ve Kemalpaşa Mahallesi'nde bir tır garajı içerisinde saklandıkları belirlenen A.C.E. ile A.Ö. polis tarafından yakalandı.

Olayda kullanılan motosikletle birlikte şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 adet tüfek, olayda kullanılan 1 adet 14'lü tabanca, 3 adet silah şarjörü, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 41 adet 9'lu tüfek fişeği, 65 adet 7.65 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö. ve A.C.E.'nin emniyetteki sorgusunun ardından ayağından yaralanan B.Ş. ve olayla ilgisi olduğu öne sürülen kardeşi A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Çatışmada seken kurşun araçta isabet etmişti... Masum kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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