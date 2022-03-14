"Çatışma Bölgelerinden Türk Vatandaşları Tahliye Edildi"

ANTALYA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlediği basın toplantısında Herson ve Harkiv de dahil Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği bölgelerden 489 Türk vatandaşının Cumartesi akşamı tahliye edildiğini açıkladı

DailyMotion.com / Güncel