"Çatışma Bölgelerinden Türk Vatandaşları Tahliye Edildi" - Haberler

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"Çatışma Bölgelerinden Türk Vatandaşları Tahliye Edildi"

DailyMotion.com - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlediği basın toplantısında Herson ve Harkiv de dahil Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği bölgelerden 489 Türk vatandaşının Cumartesi akşamı tahliye edildiğini açıkladı.

ANTALYA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlediği basın toplantısında Herson ve Harkiv de dahil Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği bölgelerden 489 Türk vatandaşının Cumartesi akşamı tahliye edildiğini açıkladı

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Ukrayna, Türk, Güncel, Haberler

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