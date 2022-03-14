"Çatışma Bölgelerinden Türk Vatandaşları Tahliye Edildi"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlediği basın toplantısında Herson ve Harkiv de dahil Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği bölgelerden 489 Türk vatandaşının Cumartesi akşamı tahliye edildiğini açıkladı.
ANTALYA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlediği basın toplantısında Herson ve Harkiv de dahil Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği bölgelerden 489 Türk vatandaşının Cumartesi akşamı tahliye edildiğini açıkladı
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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