Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı

BURSA'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst kattaki ofiste mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu ise kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki iş merkezinin çatısında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iş merkezinin kapıları, itfaiye ekiplerince kırıldı. 7 katlı binanın en üst katındaki ofisteki kedinin ise yoğun duman nedeniyle balkona çıktığı görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem