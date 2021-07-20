Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı

Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst kattaki ofiste mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu ise kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki iş merkezinin çatısında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iş merkezinin kapıları, itfaiye ekiplerince kırıldı. 7 katlı binanın en üst katındaki ofisteki kedinin ise yoğun duman nedeniyle balkona çıktığı görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatısı yanan iş merkezinden kedi ile yavruları kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:51:13. #1.14#

title