ÇATISI UÇAN İŞYERİ SAHİBİ:  İNSANLARI İKİYE BÖLEBİLİRDİ
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ÇATISI UÇAN İŞYERİ SAHİBİ:  İNSANLARI İKİYE BÖLEBİLİRDİ

24.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:24
ÇATISI UÇAN İŞYERİ SAHİBİ:  İNSANLARI İKİYE BÖLEBİLİRDİ

ÇATISI UÇAN İŞYERİ SAHİBİ: İNSANLARI İKİYE BÖLEBİLİRDİErzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (3) Muş'ta şiddetli fırtınanın çatısını uçurduğu işyeri sahibi Abdulsamet Çelik, ani çıkan rüzgar sebebiyle 2 işyerinin çatısının uçtuğunu belirtti.

ÇATISI UÇAN İŞYERİ SAHİBİ:  İNSANLARI İKİYE BÖLEBİLİRDİ

Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (3)

    Muş'ta şiddetli fırtınanın çatısını uçurduğu işyeri sahibi Abdulsamet Çelik, ani çıkan rüzgar sebebiyle 2 işyerinin çatısının uçtuğunu belirtti. Çelik, çatıdaki zararının 10 bin lira olduğunu söyledi. Rüzgar sonrası çatıların uçtuğu sırada insanların olmamasının can kaybını önlediğini söyleyen Ercan Uslu, "Uçan çatılar insanları ikiye bölebilirdi" dedi. 

    Gece başlayan fırtınanın sabaha karşı etkisini artırdığını anlatan Zekeriya Şancı da, "Rüzgar sebebiyle işyerlerinin çatısı uçtu. Bu sırada caddede olanlar işyerlerine girerek kendilerini kurtardı. Uçan çatılar bölgedeki işyerlerine de zarar verdi" diye konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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