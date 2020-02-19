Çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu
Kayseri'nin İncesu ilçesinde çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
19.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:12
Kayseri'nin İncesu ilçesinde çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Hamurcu Mahallesi Kümeevler mevkisinde Zübeyir Eraslan'a ait ahırın çatısı yağan karın ağırlığıyla çöktü.
Ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvandan 3'ü enkaz altında kalarak telef oldu.
Telef olan hayvanlar vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.
Kaynak: AA