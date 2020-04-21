Çatısı akan Hatice teyzenin yardımına belediye koştu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 69 yaşındaki Hatice Çelik'in evinin çatısını belediye ekipleri onardı.
21.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:48
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 69 yaşındaki Hatice Çelik'in evinin çatısını belediye ekipleri onardı.
İstiklal Mahallesinde yaşayan Çelik, ilçede yaşanan sağanağın ardından evinin çatısının aktığını gördü.
Çelik'in yardım talebi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Hayri Suer tarafından görevlendirilen ekip, çatıyı tamir etti.
Çelik, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA