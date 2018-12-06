Çatısı Akan Hatay Havaalanı Onarılacak

Hatay Valiliği Hatay Havaalanı'nın akan çatısının onarılacağını bildirdi.

Hatay Valiliği, Hatay Havaalanı'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konulmasıyla ilgili haberlerin çıkması üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu problemin çözümü ile ilgili olarak, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ile yapılan görüşme neticesinde Hatay Havaalanı çatısının onarım ve tadilatı ile ilgili projenin Bakanlık tarafından onaylandığı, mevsim şartlarının düzelmesiyle birlikte onarım çalışmalarına mevcut havaalanını yapan firma tarafından başlanacağı, mevsim şartları düzelinceye kadar gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. - HATAY