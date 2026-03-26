Hindistan'da Kuş Gribi Salgını Nedeniyle 22.000'den Fazla Kümes Hayvanı İtlaf Edildi

YENİ DELHİ, 26 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde çarşamba günü kuş gribi salgını nedeniyle 22.000'den fazla kümes hayvanı itlaf edildi.

Salgının, eyaletin başkenti Raipur'un yaklaşık 128 kilometre kuzeyinde yer alan Bilaspur'un Koni bölgesinde görüldüğü bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre devlete ait bir kümes hayvanı çiftliğindeki 5.037 tavuktan 4.744'ünün ölmesi üzerine ilçe ve çevre bölgelerde panik başlarken, yetkililer virüsün eyalette daha fazla yayılmasını önlemek için önlemler aldı.

Ölü tavuklardan alınan örneklerde kuş gribi (H5N1) varyantlarının tespit edildiği kaydedildi.

Sağlık departmanı, bölge halkının sağlık durumunu izlemekle ve gerekli kontrolleri yapmakla görevlendirilirken, yetkililer, söz konusu devlet çiftliğinde görevli tüm çalışanlardan alınan örneklerin test sonuçlarının negatif olduğu açıkladı.

H5N1 gribi virüsünün neden olduğu kuş gribi, kanatlı hayvanlarda oldukça bulaşıcı ve ciddi bir solunum yolu hastalığı olarak nadir durumlarda insanlara da bulaşabiliyor.

