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Çatının sökülüp uçma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu.

İSTANBUL (İHA) - Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lodos İstanbul'da hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatının sökülme uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının yerinden söküldüğü ve uçtuğu görülüyor.

(Yusuf Eker/ İHA)

Çatının sökülüp uçma anı kamerada

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