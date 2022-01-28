Çatının altında kalarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde çöken çatının altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aysel Çolak toprağa verildi.

Önceki gün Çakırhöyük beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde hayvanları yemlerken çatının çökmesi sonucu Ramazan Çolak (45) ve kızı Aysel Çolak (16) ile 60 küçükbaş hayvan çöken çatının altında kalmış, Aysel Çolak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Aysel Çolak'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morgundan alınarak bu gün Çakırhöyük beldesine getirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kaymakam Nazlı Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı İsmail Sümer ve çok sayıda kişi düzenlenen cenaze namazına katıldı. Vali Mahmut Çuhadar, olayda yaralanan baba Ramazan Çolak'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Aysel Çolak'ın cenazesi toprağa verildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa