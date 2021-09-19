Çatılarında çıkan yangını balkondan izlediler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Üst katı alevlere teslim olan binanın sakinleri ise yangını balkondan sakince izlemeye devam etti.

Yangın, Gebze ilçesi, Güzeller Mahallesi, 901. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağın dar olması ve araç parklanmaları sebebiyle olay yerine geç gelen itfaiye ekipleri başlattıkları çalışmayla yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı binada çatı katının hemen altında bulunan 6. katta ise daire sakinlerinin yangını ve ekiplerin çalışmalarını sakin bir şekilde izlemeye devam etti. Maddi hasara sebep olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ