Çatılardan düşen kar birikintileri, araçlarda maddi hasara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatılardan düşen kar birikintileri, araçlarda maddi hasara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çatılardan düşen kar birikintileri, araçlarda maddi hasara neden oldu

Bingöl'de kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri park halindeki onlarca aracın üzerine düşüp maddi hasara neden oluyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri park halindeki onlarca aracın üzerine düşüp maddi hasara neden oluyor.

Öğlen saatlerinde Beşyol mevkiinde çatılarda biriken kar kütleleri park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, binaların üzerinde kar birikintilerinin düşmeye başlamasıyla birçok araçta maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bingöl, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title