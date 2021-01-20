Çatılardaki kar yığınları ve sarkıtlar temizleniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tehlikeli kar ve buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alan kar ve soğuk hava koşullarına bağlı olarak çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması istendi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, yürüme güzergahında kar kütlesi ve sarkıt düşme tehlikesi oluşturan yerlere şerit çekerken, vatandaşları da anons yaparak uyarıyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatılardaki tehlikeli kar ve buz sarkıtlarını temizlemeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş