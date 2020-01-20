Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor
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Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor

Van'ın Özalp Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.

20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:41
Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor

'ın Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.


Özalp ilçesinde havaların soğuması ile birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesiyle belediye ekipleri harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte çalışma başlatan Özalp Belediyesi ekipleri, yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor. - VAN

Kaynak: İHA
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