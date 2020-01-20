Çatılardaki buz sarkıtları temizleniyor
Van'ın Özalp Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.
Van'ın Özalp Belediyesi, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.
Özalp ilçesinde havaların soğuması ile birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesiyle belediye ekipleri harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte çalışma başlatan Özalp Belediyesi ekipleri, yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizliyor. - VAN