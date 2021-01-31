Çatılarda tehlikeli kar temizliği
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Çatılarda tehlikeli kar temizliği

31.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:06
Çatılarda tehlikeli kar temizliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde apartmanların üstlerinde biriken kar kütlelerini temizlemek isteyenler bellerine ip bağlayarak çatılara çıkıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde apartmanların üstlerinde biriken kar kütlelerini temizlemek isteyenler bellerine ip bağlayarak çatılara çıkıyor.

 Yüksekova ilçesinde vaandaşlar apartmanların çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemek için beline ip bağlayarak karları temizledi. Beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen Adem Şedal, tehlikeyi göze alarak çatılardaki karları temizlemeye çalıştıklarını belirterek," Yağışlar durduğu için ilk işimiz birken karları temizlemek. Nereden bakarsak kar birikintisi 1 metreyi buldu. Temizlemezsek çatı çöker. İlk olarak  güvenliğimizi alıyoruz. Belimize ip bağlayıp, kaymamak için de çok dikkatli bir şekilde biriken karları temizliyoruz"dedi.

 


Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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