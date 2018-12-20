Çatılarda Ges Uygulamaları Fırsatları" Semineri

Kayseri'de, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iş birliğiyle, "Çatılarda GES Uygulamaları Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, KAYSO Toplantı Salonu'ndaki seminerde, güneş enerjisi sistemlerinde mevzuatın çok hızlı değiştiğini söyledi.

"Önümüzdeki 10 yıl içinde mutlaka güneş enerji sistemiyle tanışacaksınız." ifadesini kullanan Erkan, şöyle devam etti:

"Cep telefonu ilk çıktığında 3-4 bin dolardı. O zamanlar kimsede yoktu, şimdi herkes kullanıyor. Herkesin cebinde 100-200 dolarlık bir cep telefonu var. 2001 yılında sektörde iş yaparken panelin vatını 5 avrodan satıyorduk, şu anda 0,30'lardayız. Yani maliyetler gittikçe düşüyor. Düşmeye devam edecek."

Güneş enerjisi alanında yapılan yatırımların sosyal boyutuna değinen Erkan, "Bu yapılacak yatırımlar karbonmonoksit salınımını azaltacak. Özellikle depolama alanındaki genişlemelerin çok farklı boyutlara geleceğine inanıyoruz. Dünyada her sene 100 gigavatlara varan kurulumlar oluyor. Bu hızlı büyümenin ülkemize de yansımalarını göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA