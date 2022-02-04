Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada - Haberler
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Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü.

Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de çatılarda biriken tonlarca karın neden olduğu tehlike cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezinde bir binanın çatısında biriken kar, havaların ısınmasıyla birlikte bir anda çığ gibi kayıp düştü. O anlarda bina önünde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Tonlarca karın bir anda yere düşmesi cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan Tunceli Valiliği, sürekli yaptığı duyurularla vatandaşları çatılarda birikene kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıyor.

Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada

Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada

Çatılarda biriken tonlarca kar çığ gibi kayıp düştü... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Haber

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