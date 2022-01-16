Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Yerel

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

BİTLİS (İHA) - Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle binaların saçaklarında ise boyu 2 metreyi bulun buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar ise tehlike oluşturmaması için buz sarkıtlarını kırmaya çalıştı.

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Son Dakika Haberleri
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Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

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