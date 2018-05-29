Çatılara Kurulan Mini Bir Ges ile Aylık 800 TL Gelir Sağlanabilir"

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, evlerin çatılarına kurulacak mini bir GES ile aylık bazda 800 TL'ye kadar gelir sağlanabileceğini aktardı.

Antalya OSB'de faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Volkan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında, bu ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve faaliyete alınan düzenlemeyle birlikte 10 kilovata kadar çatı tipi GES projelerinin uygulamaya alınmasına yönelik prosedürün sadeleştirildiğini ifade ederek, lisanssız üretim başvuruları ile alakalı sürecinde hız kazandığını bildirdi.

Bahsi geçen mevzuatın yürürlüğe alınmasıyla beraber firmalarında büyük ölçüde bir telefon trafiği olduğuna vurgu yapan Yılmaz, bunun üstüne bünyelerinde bulunan mühendislerden 10 kilovata kadar GES projeleriyle alakalı ayrı bir birim müdürlüğü oluşturduklarından bahsetti.

İnsanların evlerinin çatılarını güneş panelleri ile değerlendirerek, gerek dağıtım şirketlerine elektrik faturası ödemekten kurtulabileceklerini gerekse ihtiyaç fazlası elektriklerini satıp gelir sağlayabileceklerine değinen Yılmaz, bununla alakalı bütün işlemlerin ise GES'i kuracak şirketler tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Bahsi geçen konuyla alakalı özellikle müstakil evlerden birçok talep geldiğini dile getiren Yılmaz, GES'lerin önümüzdeki senelerde söz konusu evlerde daha fazla yaygın bir konuma geleceğini kaydetti. 10 kilovata kadar tasarruf sağlamak isteyen herkesin bunu yaptırabileceğine değinen Yılmaz, 10 kilovatlık bir sistemin ise çatıda ortalama bazda 70 ila 80 metrekarelik alan kapladığını ifade etti.

Çatılardaki GES ile üretimi yapılan elektrikle, elektriğe gelen zamlardan da kurtulmuş olunabileceğini söyleyen Yılmaz, yapılan çalışmalar doğrultusunda 150 metrekareden oluşan müstakil bir evin elektrik faturasının aylık bazda 200 ila 300 TL arasında değişiklik gösterdiğini, 10 kilovatlık bir GES'in ise şu anda aylık bazda 700 ila 800 TL arasında bir getiri sağladığını sözlerine ekledi.