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Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Birçok iş yerinin çatısı çöktü, araçlar mahsur kaldı.

Önceki gün başlayan kar yağışı ve tipi Adıyaman'da hayatı felç etti. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı, araçlar yollarda kaldı. Acil sağlık ekipleri, vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi.

24 saat kesintisiz yağan kar, birçok iş yerine zarar verdi. İş yerlerinin önünde bulunan çatılar çöktü, camları kırıldı. Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Tabelalar düştü, güneşlikler parçalandı.

Sabah araçlarıyla işe gidemeyen vatandaşlar, araçlarını kardan temizlemeye çalıştı. - ADIYAMAN

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

Çatılar kar kalınlığına dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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