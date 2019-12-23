Çatıkatı'nın ilk şarkısı !

23.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:21

Alternatif müzik dalında ilk çalışmalarını dinleyenlere sunan başarılı gençgrup ''Sözlerinde'' isimli tekli single şarkılarını dinleyenlerin beğenisine sundular.

Sözü, bestesi ve düzenlemesiÇatıkatı grubuna ait olan şarkı, dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor.Alternatif müzik listelerinde yükselişini devam ettiren genç isimler,şarkılarına çektikleri kliple çok yakında netd müzik platformundaizleyenlere sunacaklar.

Albüm Yakında!

Genç isimler söz ve bestelerini kendilerine ait olan albüm hazırlıklarına şimdiden başlayarak, projelerine bir yenisini katmak için gün sayıyor. Kış ayarlarında dinleyenlerle bulaşacak olan albümün iki şarkısını şimdiden hazır!

Kaynak: Bültenler