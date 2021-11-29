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Çatıdan yola düşen parçadan saniyelerle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıdan yola düşen parçadan saniyelerle kurtuldu

Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından yola düşen parçadan bir kadın saniyelerle kurtuldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından yola düşen parçadan bir kadın saniyelerle kurtuldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarak, parçaları yola düştü. Başakşehir'de bir binanın çatısında lodosun şiddetiyle parçalar koparak yola düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kadın, çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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