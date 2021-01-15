Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü
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Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:53
Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü

ISPARTA'da şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan güneş paneli, yol kenarındaki ağacın üzerine düştü.

ISPARTA'da şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan güneş paneli, yol kenarındaki ağacın üzerine düştü. Çağırılan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla güneş paneli ağaçtan indirildi.

Halıkent Mahallesi'nde önceki gün şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan güneş paneli, yol kenarındaki ağacın üzerine düştü. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler ağacın üzerine düşen güneş panelini yarım saatlik çalışmayla indirerek, sahibine teslim etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.Çevredekiler, güneş panelinin şans eseri ağacın üzerine düştüğünü, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.


Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü
Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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