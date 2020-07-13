Çatıdan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (2) -Yeniden
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Çatıdan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (2) -Yeniden

ANTALYA'da, eşiyle tartıştıktan sonra babaevine gelen ve 9 katlı binanın çatısına çıkarak önce bebeği Yağız'ı (1) atan, daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) yaşamını yitirdi.

Çatıdan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (2) -Yeniden
13.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:57

ANTALYA'da, eşiyle tartıştıktan sonra babaevine gelen ve 9 katlı binanın çatısına çıkarak önce bebeği Yağız'ı (1) atan, daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) yaşamını yitirdi. Acı haberi alan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G.'nin annesi ile babası, torunu ve kızının cansız bedenleri başında ağıt yaktı. Gülay G.'nin babası, torununun düştüğü yeri öperek, oturup, uzun süre gözyaşı döktü. 

Olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce eşiyle tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Önce bebeğini çatıdan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kan içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu belirlendi.

ANNEANNE VE DEDE FERYAT ETTİGülay G.'nin, Antalya Organize Sanayi Sitesi'nde çalışan annesi Türkan Baydan ile babası Hidayet Baydan, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Gülay G.'nin hareketsiz halde yattığını gören Hidayet Baydan, yere oturup uzun süre ağlarken, anne Türkan Baydan ise "Yavrum, yavrum ben senin yüzünü göreyim. Dayanamam yavrum, dayanamam ben bu acıya" diye ağıt yaktı.TORUNUNUN DÜŞTÜĞÜ YERİ ÖPTÜ

Cesetler alınıp, cenaze aracına konulurken, Gülay G.'nin babası Hidayet Baydan torununun düştüğü yeri öperek bir süre orada bekledi. Komşuların yardımıyla ayağa kaldırılan Baydan, sakinleştirilmeye çalışıldı. Gülay G. ile bebeğinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: DHA

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