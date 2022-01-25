Çatıdan kar kütlesi düştü, saniyelerle kurtuldu
BİNGÖL'de yaşlı bir kadın otübüse binerken yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü.
BİNGÖL'de yaşlı bir kadın otübüse binerken yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü. Kadının saniyelerle kurtulduğu o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenimahalle durağında bekleyen yaşlı bir kadın özel halk otobüsüne bindiği sırada, yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü. Saniyeler önce otobüse girerek kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Düşen kar kütlesinin bir bölümü de otobüs içine girdi.