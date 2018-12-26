Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan 80 yaşındaki Rahmi Yücel, bastığı ondulinin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan birinci katın beton zeminine düştü. Ağır yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA