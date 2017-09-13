Çatıdan Gelen Enerji

Sistem, sıcak su ve elektrik üretiminin yanı sıra estetik görünümü ile de çatılarda tercih ediliyor. Zayıf ışıkta bile mükemmel performans ile çalışan sistem, yüksek kalite belgesine de sahip.

Kılıçoğlu'nun yeni nesil çatı markası ''Megaron Çatı Teknolojileri''ürün grubunda yer alan hibrit fotovoltaik güneş paneli sistemi inovatif çatı çözümleri için iyi bir alternatif. Kullanıldığı çatılarda enerji tasarrufu sağlayan sistem, ankastre yapısı ile de yapılara farklı bir yorum kazandırmakta.

GÜNEŞ PANELLERİ NE İŞE YARAR?

Güneş pilleri güneşten gelen enerjinin yaklaşık %15'ini elektrik enerjisine dönüştürebiliyor. Kalan enerjinin büyük bir kısmı, enerjiye dönüşerek güneş pilinin ısınmasına neden oluyor. Güneş pilindeki her 1°C sıcaklık artışı elektrik üretimini % 0,45 düşürmektedir. Güneş pillerinin ideal çalışma sıcaklığı 25°C olarak hesaplanırken (sıcaklığın daha da düşük olması verimi artırmaktadır) ortam sıcaklığı 25°C olan bir bölgede çalışan güneş pili 45°C'ye çıkmaktadır. (güneş pilinin sıcaklığı; ortam sıcaklığına, nem ve rüzgar miktarına bağlıdır.) Bu durum karşısında pillerinin elde ettiği bu ısıdan faydalanmak ve güneş pilini soğutmak amacı ile hibrit sitemler geliştirilmiştir. Bu sayede hem elektrik, hem de sıcak su ve hava sağlanmış olur. Bir yandan güneş pilinin soğutulması ile verim artışı sağlanırken, diğer yandan ısı enerjisi kullanılabilir bir hal alır.

NASIL ÇALIŞIR?

Fotovoltaik modülün altına bütünleşmiş su veya hava kanalları ile modül soğutulur. Su kanalları ile bütünleşik panellerde bulunan suyun, pompa yardımıyla sirkülasyonu yapılır. Hava kanalları bütünleşik sistemlerde ise ısıtılan havanın enerjisi, enerji transfer ünitesi ile suya aktarılır ve ısıtılan hava doğrudan iç ısıtmada kullanılır.

AVANTAJLARI NEDİR?

-Modül sıcaklığını azaltarak, artan elektrik kazanımı ve aşırı ısınmadan dolayı meydana gelebilecek olası hataları önler.

-Panel sayesinde aynı anda elde edilen ısı enerjisi ile birlikte verim arştı sağlanır.

-Elektrik kazanımı m2'de 110 watt, ısı kazanımı m2'de 300 watt seviyesinde olur.

-Tek sistem üzerinden hem elektrik, hem ısı enerjisi kazanımı sağlanır. Fotovoltaik sistem de daha stabil çalışmış olur.