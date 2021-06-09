Çatıdan FETÖ'cü çıktı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatıdan FETÖ'cü çıktı!

Çatıdan FETÖ'cü çıktı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Fetullahçı terör Örgütü davalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı terör Örgütü davalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Şahsılardan biri saklandığı evin çatısında polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Yılmaz K.'nın İhsaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Harmanyolu Sokaktaki bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Bir başka operasyon ise kent merkezinde yapıldı. Öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Veli Y., isimli şahsın saklandığı evi tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi. Baskında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evin çatısında polis tarafından gözaltına aldı. Afyonkarahisar Taşra İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri tarafından teslim alınırken, her iki şahıs da Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Atilla Taş Selçuk Balcı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatıdan FETÖ'cü çıktı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:02:57. #1.15#

title