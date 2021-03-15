Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi
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Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi

15.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:41
Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde güvercinlere yem vermek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybeden Ercan Dinçer'in (20) cenazesi toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde güvercinlere yem vermek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybeden Ercan Dinçer'in (20) cenazesi toprağa verildi.

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, güvercinleri beslemek için 4 katlı binanın çatısına çıkan Ercan Dinçer, düşerek hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte ilçede pazarcılık yaptığı öğrenilen Ercan Dinçer'in cenazesi, bugün Körfez Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, aile yakınları ve çok sayıda pazar esnafı katıldı.Ercan Dinçer'in, Mayıs ayında askere gitmeyi planladığı öğrenildi.


Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi
Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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