Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
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Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

11.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:01

Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti Gaziantep'te aracını getirdiği oto sanayi sitesinde parça almak için çıktığı işyerinin çatısından düşen genç adam hayatını kaybetti.

Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te aracını getirdiği oto sanayi sitesinde parça almak için çıktığı işyerinin çatısından düşen genç adam hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk babası Vakkas Toptal aracında oluşan bir arıza için 25 Aralık Oto Sanayi Sitesine gitti. Aracı için gerekli parçanın çatı katında olduğu için kendisi çatıya çıkarak parçayı aramaya başladı. Çatıda dolaştığı sırada bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşen Toptal ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 tarafından yapılan ilk müdahale ile hastaneye kaldırılan Toptal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Vakkas Toptal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta defnedildi.

Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Aracını tamir ettirmek için gitti, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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