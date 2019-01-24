Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında güvercinler için yapılan alanda güvencin kaçmasın diye pencereyi kapatmak istediği öğrenilen Metin K.(73), yaklaşık 4 metrelik mesafeden çatının içine düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Metin K. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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