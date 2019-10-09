Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

09.10.2019 21:35

Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında çatı tamiratı yapan İsmail Akdeniz isimli vatandaş eternetin kırılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaş Geyve Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA