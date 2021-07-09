Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti
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Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti

Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 4 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi tadilatı yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen tesisat ustası hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 4 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi tadilatı yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen tesisat ustası hayatını kaybetti.

Olay, Taşlıca Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısına güneş enerjisi tadilatı yapmak için çıkan 1 çocuk babası Mahir Çöt (35), bir süre çalıştıktan sonra dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Çöt, düşerek toprak zemine çakıldı. Çöt'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çöt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken savcı ile olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili araştırma başlattı. - GAZİANTEP

Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti
Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti
Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti
Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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