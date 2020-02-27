Çatıdan düşen Suriyeli genç yaralandı
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Çatıdan düşen Suriyeli genç yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, tek katlı evin çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmet Naşed (18) yaralandı.

27.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:33
Çatıdan düşen Suriyeli genç yaralandı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, tek katlı evin çatısından düşen uyruklu Ahmet Naşed (18) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Narince köyünde meydana geldi. Ahmet Naşed, evin çatısından dengesini kaybederek yere düştü. Gürültüyü duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Suriyeli gencin, vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA

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