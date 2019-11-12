Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

12.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:48

Elazığ'da bir kişi çatıda tamir yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.



Olay,merkeze bağlı Aşağı Değirmentaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y.(40) eski bir fabrikanın çatısında çalıştığı sırada 8 metrelik yükseklikten bastığı plastik yerin çökmesi sonucu aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA