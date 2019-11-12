Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Elazığ'da bir kişi çatıda tamir yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.
Elazığ'da bir kişi çatıda tamir yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.
Olay,merkeze bağlı Aşağı Değirmentaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y.(40) eski bir fabrikanın çatısında çalıştığı sırada 8 metrelik yükseklikten bastığı plastik yerin çökmesi sonucu aşağı düştü. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ