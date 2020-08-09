Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde temizlik için çatıya çıkan bir kişi aşağı düştü.

Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı
09.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:00

İzmir'in Karabağlar ilçesinde temizlik için çatıya çıkan bir kişi aşağı düştü. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.00 sıralarında Sevgi Mahallesi 3055 sokakta bulunun bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. (40) isimli yabancı uyruklu bir şahıs, temizlik yapmak için evinin çatısına çıktı. Hasan K., burada bir anda dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü. Talihsiz adamın seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan ve kafasına darbe aldığı öğrenilen Hasan K., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Magazin
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı Magazin
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Dünya
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Duvarda asılı kalan aracın içindeki yararlılar güçlükle kurtarıldı
Duvarda asılı kalan aracın içindeki yararlılar güçlükle kurtarıldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor
Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 15:10:05. #1.14#
title