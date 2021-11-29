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Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yolda yürüyen 2 kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yolda yürüyen 2 kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. İkitelli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından parçalar sokak içerisine düştü. Binanın çatısından düşen parçadan sokakta bulunan 2 kişi saniyelerle kurtuldu. Başka bir noktada ise binanın çatısından düşen parça yola düşerek, cadde üzerinde bulunan bir araçta maddi hasara neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular

Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular

Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular

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