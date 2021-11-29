Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular - Haberler
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Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular İstanbul'da yolda yürüyen iki kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu.

İSTANBUL (İHA) - Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

İSTANBUL - İstanbul'da yolda yürüyen iki kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. İkitelli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısında parçalar sokak içerisine düştü. Binanın çatısından düşen parçadan sokakta bulunan birkaç kişi saniyelerle kurtuldu.

Başka bir noktada ise binanın çatısından düşen parça yola düşerek, cadde üzerinde bulunan bir araçta maddi hasara neden oldu. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Çatıdan düşen parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

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