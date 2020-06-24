Çatıdan düşen martı yavrusu itfaiye yardımı ile tekrar çatıya bırakıldı
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Çatıdan düşen martı yavrusu itfaiye yardımı ile tekrar çatıya bırakıldı

Çatıdan düşen martı yavrusu itfaiye yardımı ile tekrar çatıya bırakıldı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir okulun çatısından düşen martı yavrusu duyarlı bir vatandaşın uğraşları ile tekrar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çatıya bırakıldı.

24.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:21

Çatıdan düşen martı yavrusu itfaiye yardımı ile tekrar çatıya bırakıldı

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir okulun çatısından düşen martı yavrusu duyarlı bir vatandaşın uğraşları ile tekrar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çatıya bırakıldı.

Evinin balkonundan Vakfıkebir Fen Lisesi'nin çatısından yavru bir martının düştüğünü gören Hacer Taşkın isimli kadın, köpeklerin yememesi için hemen koşarak yavru martıyı alarak evine getirdi. Evinde karton kutu içinde birkaç gün yavru martıyı bakıp besleyen yaşlı kadın, İsmail Kahraman isimli komşunun da yardımı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ulaştı. İtfaiye ekipleri gelen talep üzerine martıyı karton kutu içerisinde itfaiye aracının merdiveni yardımcı ile çatıya bıraktı. O sırada anne martının da sürekli havada uçarak olanı biteni izlediği ve sesler çıkardığı gözlendi.

Çatıdan düşen martı yavrusu itfaiye yardımı ile tekrar çatıya bırakıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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